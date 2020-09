Revoca del divieto di balneazione nell’area del monumento alla Bagnante

In base ai campionamenti effettuati dal Distretto Provinciale Arta, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha firmato un’ordinanza con cui dispone la revoca del divieto temporaneo di balneazione nella zona antistante il Lungomare Cordella area Monumento alla Bagnante. Sono tornati alla normalità i valori dei campionamenti effettuati. I risultati conformi sono stati rilevati già il 5 settembre scorso, il giorno successivo al divieto di balneazione. L’informazione è stata trasmessa dall’Arta a mezzo posta e protocollata oggi. Per l’area in questione non è più vietata la balneazione.