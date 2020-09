Sportello per informazioni Ecobonus 110% al Comune di Vasto

Nel Comune di Vasto sarà presente un ufficio informativo, per i vastesi, ma anche per i residenti dei Comuni vicini, per un’adeguata e corretta informazione relativa alle agevolazioni fiscali riguardanti la messa in sicurezza dei fabbricati e risparmio energetico. Sarà compito del Dott. Maurizio Franceschini e Roberto Bolognese rispondere ad ogni eventuale richiesta di chiarimenti relativi alla parte del decreto c.d. “rilancio” su eco bonus e sisma bonus.

Lo sportello sarà aperto al pubblico per tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì). In ottemperanza alle norme sanitarie per prevenire la diffusione del Covid-19 il ricevimento degli utenti sarà consentito solo per appuntamento chiamando il numero 0873/309611 dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00 o scrivendo al seguente indirizzo r.bologneseomune.vasto.ch.it