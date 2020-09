A Tavenna strisce pedonali artistiche, non potrebbero essere un progetto anche per Vasto?

Nel Comune molisano di Tavenna sonno state realizzate degli attraversamenti pedonali artistici, con il progetto “Emergenze artistiche” per promuove la crescita di spazi di accoglienza reciproca e la valorizzazione delle diverse culture presenti nel Comune di Tavenna. I beneficiari del Progetto SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) hanno realizzato, insieme all’arteterapeuta, gli attraversamenti pedonali adiacenti al Municipio.

Viola, blu, azzurro, verde, giallo, arancione rosa e rosso, sono i colori simbolo per l’integrazione, per promuovere valori come la tolleranza, l’accettazione della diversità, per scoraggiare gli stereotipi e i pregiudizi. Un’opera artistica che impreziosisce il paese di Tavenna e mira a favorire l’inclusione sociale nella comunità locale, rendendo i beneficiari parte attiva impegnati in prima persona alla riqualificazione di spazi pubblici.