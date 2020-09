A Lentella la casa sull’albero, una casa sospesa tra cielo e terra

A Lentella, nella Fattoria d’arte “I Colli” dell’artista Ettore Altieri, è nata da qualche anno la casa sull'albero una casa sospesa tra cielo e terra, un’oasi di pace dove passare un weekend unico dormendo su un albero e avendo di fronte le Isole Tremiti sullo sfondo. Un rifugio per innamorati, un nido sull’albero dedicato ad una notte romantica, il luogo ideale per chi vuole concedersi un week end per riconnettersi con la natura lontano dal caos della città.

Per saperne di più ecco il link:

https://www.airbnb.it/associates/98045?s=67&c=.pi115.pk0_9&a4ptk=16653_0_9_98045&af=115