Viaggio in Italia: nuovi modi di raccontare il turismo

Il MIBACT, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cerca creativi per promuovere il turismo sostenibile attraverso innovativi progetti video, audio e gaming.

L'Italia nasconde tanti segreti da scoprire, e per farlo non serve andare lontano: basta avere il desiderio di conoscere, con occhi curiosi, quello che abbiamo tutti a pochi chilometri dalle nostre case. Viaggiare in Italia vuol dire proprio questo: scoprire i tanti borghi, i piccoli tesori nascosti, i paesaggi incontaminati negli oltre 5.000 piccoli comuni del nostro Paese con un rilevante patrimonio storico, culturale, naturalistico e architettonico.

Gli italiani stanno riscoprendo i numerosi modi di viaggiare in Italia, all’insegna della mobilità dolce e sostenibile: percorrere a piedi i cammini, salire in sella a un cavallo, pedalare in bicicletta o sederci comodamente su un treno. Ci si può spostare lentamente e ammirare il paesaggio nel quale siamo immersi, con un impatto ridotto sull’ambiente circostante.

Con questo contest si cercano creativi che sappiano raccontare il turismo in Italia attraverso progetti innovativi di produzione di audio, video e game originali, inerenti al turismo “di prossimità”, nei borghi e al cosiddetto turismo "lento”, che rispondono in pieno alle esigenze di “nuova normalità” imposte dall’emergenza Covid-19.

Ai selezionati sarà affidata la realizzazione del prodotto finito, che potrà essere un unico contenuto, una serie/libreria di contenuti, o un insieme di contenuti realizzati in uno o più formati (audio, video e gaming), anche in combinazione tra di loro. Per elaborare e finalizzare il prodotto, si lavorerà a stretto contatto con Zooppa e con il cliente. La produzione si svolgerà fra ottobre e novembre.

https://app.zooppa.com/projects/viaggio-in-italia?fbclid=IwAR3Ckq1amzp5AGEERhW2jc4oVZfKhkFPTV5knx91e8mFLnEmnd2W4As1sTs