Alla D’Annunzio sono gratuiti i corsi lingue straniere per studenti

Sono gratuiti i corsi di inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese e serbo-croato, all’università ''D'Annunzio'' di Chieti-Pescara.Le lezioni seguono le linee del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue e a fine corso è previsto il rilascio di un attestato da parte del Centro Linguistico di Ateneo: i corsi di inglese in questo primo semestre partiranno il prossimo 7 settembre mentre quelli delle altre lingue inizieranno ad ottobre. Avranno tutti la durata di 30 ore spalmate in due mesi di frequenza. Saranno tutti ripetuti anche nel secondo semestre così da consentire la partecipazione a chi non si potrò iscrivere ora e a chi non potrà frequentarli per motivi di studio. La partecipazione da parte degli studenti sarà solo on-line sulla piattaforma Teams e ciascuno studente può iscriversi a non più di due corsi contemporaneamente.