L’agricoltura apre alla scuola

C’è un’interessante apertura del settore agricolo verso la scuola. Le aziende agricole si dicono pronte e disponibili a trasformarsi in aule, per far fronte almeno al problema della mancanza degli spazi per garantire il distanziamento tra alunni e docenti. Tutti d’accordo: Agrciiltori Italiani, Cia, Confagricoltura, e Coldiretti, pronto a mettere a disposizione gli spazi delle oltre 3.000 fattorie didattiche italiane per le lezioni dei ragazzi in modo da permettere di rispettare le misure di sicurezza anti-contagio con l’aggiunta anche di grandi spazi all’aria aperta per i momenti di intervallo dall’attività didattica.

Le fattorie italiane hanno una distribuzione capillare nelle diverse regioni d’Italia e possono risolvere molti problemi organizzativi ed essere un riferimento per le attività scolastiche.