Domenica 30 agosto 2020 è stata una giornata dolorosa per tutti a causa dell’incendio devastante che ha distrutto la vegetazione della Riserva Naturale di Punta Aderci. Quelle immagini non potremmo mai dimenticarle.

Il Consorzio Vivere Vasto Marina, ha voluto organizzare assieme ad altri amici, tra cui l’influencer vastese Anastasia Massone, una piccola raccolta fondi, pensata per chi ama davvero questo territorio, in collaborazione di Cogecstre, gestore ufficiale della Riserva di Punta Aderci. I fondi verranno utilizzati quindi per ripiantare tutte quelle specie vegetali minime e indispensabili per ristabilire l’equilibrio degli ecosistemi e impedire frane ed erosioni del terreno. Alcune di queste rinasceranno facilmente in poco tempo, altre purtroppo no: per tornare allo stadio pre incendio saranno necessari diversi anni.

Anastasia Massone insieme agli organizzatori ha scelto come piattaforma Go Fund Me, che è la più affidabile per raccogliere fondi online gratuitamente e conosciuta in tutto il mondo. E’ molto facile da usare, si può donare qualsiasi cifra anche minima e si riceve per email la ricevuta del versamento, si può scegliere anche la forma anonima di donazione.

Durante il periodo di lockdown e a diversi giovani influencer abruzzesi, Anastasia Massone ha promosso una raccolta fondi importante che ha consentito di donare in poco tempo, al presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, la quota considerevole di 187.000 euro, per le necessità delle varie asl della regione.

Questo il link per fare la donazione: https://www.gofundme.com/f/raccoltafondi-puntapenna?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp%20share-sheet&fbclid=IwAR1qfod-dDWLS3LB4EjTu0Mh2AS0R3zqp0nD8QEMDo0Vd1z7TjGy2xLGGq8

I soldi della raccolta fondi “Punta Penna Ti vulésse a riividaje” verranno versati all'Iban ufficiale del Comune di Vasto IT64S0311177911000000000566

Dicono gli organizzatori che “Ogni piccolo gesto è più che gradito!”