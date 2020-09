A scuola... sotto l'ombrellone: ecco il progetto 'InSabbiaMenti'

Riceviamo e pubblichiamo da Maria Rosaria Franceschini, responsabile della comunicazione del Consorzio 'Vivere Vasto Marina'.

La riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2020/2021 costituisce una problematica enormemente complessa densa di interrogativi e perplessità, che coinvolge una molteplicità di stakeholder: in primis il mondo dei docenti e dei discenti, con tutte le implicazioni relative ai portatori di Bes e agli insegnanti di sostegno, ma insieme tutte le componenti scolastiche, gli ausiliari, gli amministrativi, così come gli operatori dei trasporti locali, e tutta la componente genitori e famiglie.

Con la speranza che si trovino le soluzioni più sicure per il rientro a scuola, in attesa delle decisioni istituzionali, il Consorzio Vivere Vasto Marina, organizzazione di operatori turistici del Vastese, in considerazione di quanto siano preziose le aree all'aperto, specialmente se adeguatamente attrezzate come strutture ricettive, dunque con attrezzature adatte all'accoglienza di gruppi in spazi adeguati, mette a disposizione le strutture di Vasto Marina aderenti all'iniziativa (Lidi Balneari, hotel etc) per accogliere una/due classi scolastiche al giorno per fare lezioni all'aperto e sulla spiaggia.

Si tratta del lancio del progetto intitolato 'InSabbiaMenti - A scuola sotto l'ombrellone'.

“Obiettivo del progetto è quello di agevolare le scuole che possono avere carenze di aule al rispetto del distanziamento sociale, operando secondo modalità di educazione non formale al fine di garantire sicurezza agli alunni e ai docenti facendo lezioni all'aperto, prevalentemente sulla spiaggia, laddove le condizioni meteorologiche lo consentano”, dichiara il presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina Piergiorgio Molino.

Il progetto individua come target le scuole di ogni ordine e grado e intende sottoporsi ad una opportuna valutazione anche laddove venisse decisa la Dad (Didattica a distanza) essendo occasione, in questo caso a cadenza settimanale, per consentire comunque una forma di interazione degli alunni e dei docenti in presenza, seppure a debita distanza.