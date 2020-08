Macroregione Adriatica: Fanelli, stimoliamo noi a fare una sperimentazione

Il capogruppo del PD Micaela Fanelli in consiglio regionale del Molise, al convegno sulla Macroregione Adriatica ha detto: “"Abbiamo verificato che le regioni troppo piccole, in uno scenario di riforma più generale, oggi non hanno più motivo di essere. Ragioniamo come un Comune: manca programmazione, mancano leggi, manca indirizzo. Partiamo da un'ipotesi: quella dell'art. 117, 8 comma della Costituzione: cooperazione rafforzata. Gli organi delle tre regioni possono lavorare insieme su materie individuate - ha spiegato Fanelli - Stimoliamo noi a fare una sperimentazione, un primo ragionamento. Le istituzioni così come sono non sono più adatte per i tempi".

L'esponente del Pd annuncia un intervento su questo tema anche in Consiglio Regionale per affrontare una discussione su come le Regioni possono cambiare, ragionando, sulle infrastrutture e sviluppo soprattutto con l'Abruzzo.