LabOfficina lancia una petizione per la riapertura della Biblioteca e Sala Studio Centro Servizi Culturali Vasto.

“La chiusura del centro servizi culturali ha segnato una grande perdita per la comunità locale, gli studenti hanno perso l'unico luogo in grado di accogliere la cittadinanza creando un ambiente idoneo e stimolante. Chiediamo la riapertura del centro servizi culturali e la messa a norma della struttura. È necessaria in una cittadina di oltre 40.000 abitanti dal punto di vista culturale e sociale. Si è perso infatti, un luogo di eventi e manifestazioni culturali simbolo di una città viva. La biblioteca di Vasto non è solo una sala studio ed un insieme di libri, bensì la possibilità per molti di studiare e fare ricerca superando limiti economici e sociali. Chiediamo appunto la riapertura e la messa a norma di una struttura abbandonata all’incuria da molti anni ma sempre assiduamente frequentata. All'attenzione della giunta comunale chiediamo che sia messa a disposizione della città una struttura equivalente dal punto di vista areale che di servizi. Servizi come l'interscambio bibliotecario, assente dall'inizio della pandemia. “

Per chi volesse aderire alla petizione : https://www.change.org/p/comune-di-vasto-apertura-biblioteca-e-sala-studio-centro-servizi-culturali-vasto/psf/promote_or_share?guest=existing&short_display_name=Antonio%20&recruiter=57129689&source_location=react-fe