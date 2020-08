StartImpresa: corso gratuito per aspiranti imprenditori

La Confindustria Chieti Pescara organizza un percorso formativo gratuito, che avrà inizio il 18 settembre 2020, con l’obiettivo di dare ai partecipanti l'opportunità di conoscere il mestiere di imprenditore e di avviare la propria attività imprenditoriale.



Verranno forniti gli strumenti per capire come costituire una azienda o una start up di successo impostando e validando un’idea, un progetto d’impresa. Tutto questo grazie alla guida di un team di imprenditori e manager che metteranno a disposizione il loro tempo e le loro competenze. L'intero percorso si terrà su una piattaforma di e-learning. Per info: https://confindustriachpe.it/startimpresa