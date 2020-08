Dal 1° settembre nessuno pagherà più il superticket

Dal 1 settembre ci sarà l'abolizione del superticket, la quota aggiuntiva di 10 euro sul ticket per le visite mediche specialistiche e gli esami clinici. Molte le regioni lo avevano abolito del tutto o solo per i redditi bassi, ora la nuova misura sarà uguale per tutte le regioni e valida per tutti i cittadini, a prescindere dall'Isee.

"Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo dinanzi a una sconfitta per tutti noi e a una violazione della Costituzione. Per questo a dicembre abbiamo approvato la norma che entra in vigore dal primo settembre. Il Superticket è abolito e nessuno lo pagherà più".

Lo scrive il ministro della Salute, Roberto Speranza, su Facebook