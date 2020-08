Grande successo del concerto Dusk Event alla Bagnante

In tanti si sono alzati prestissimo questa mattina per il concerto all’alba alla Bagnante del Dusk Event, in collaborazione con il Comune di Vasto e il Consorzio Vivere Vasto Marina, con l’organizzazione di Duskfestival, Koinaim e Loris Baccalà.

Un viaggio multisensoriale senza confini trascorso con i piedi sulla sabbia ascoltando musica dal vivo, nella cornice spettacolare dell’alba. Ascoltare la musica in riva al mare, la silenziosa attenzione del pubblico, tra uno sbadiglio e l’altro, la magia del sole che si fa piano piano luce è stata per tutti una grande emozione.