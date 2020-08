A Vasto Marina arriva il 'Mappamondo Mangia Plastica'

È in arrivo a Vasto Marina il Mappamondo Mangia Plastica in cui sarà possibile conferire i rifiuti in modo da evitare che vengano abbandonati sul

lungomare o in spiaggia con tutte le conseguenze negative che simili atti scellerati comportano.

La scultura nasce da un’idea del Consorzio Vivere Vasto Marina, progettata dallo Studio beArch e realizzata da Arteferro con il contributo economico di Pulchra Ambiente ed il patrocinio del Comune di Vasto, contribuirà alla raccolta e quindi al riciclo della plastica.

"Un'iniziativa del nostro Consorzio – dichiarano il presidente Piergiorgio Molino e la responsabile del gruppo Politiche Ambientali del sodalizio Loredana Di Nunzio - che si inquadra nelle numerose iniziative green a tutela dell'ambiente di cui siamo da tempo promotori. Diversi consorziati hanno infatti già iniziato a ridurre l’utilizzo della plastica nella propria attività.

Il Mappamondo Mangia Plastica è un progetto di forte impatto visivo proprio per sensibilizzare tutti e soprattutto i giovani a dare il loro contributo prezioso con un gesto semplice per rendere Vasto Marina sempre più accogliente e pulita tutelando il prezioso patrimonio naturale di cui si vanta. Un ringraziamento speciale va alla Pulchra Ambiente e all’assessore Paola Cianci che con grande sensibilità ha sposato la causa e si è adoperata in tal senso”.

“Grazie a tutte e tutti coloro che hanno contribuito e lavorato a questa importante iniziativa di sensibilizzazione – aggiungono il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle Politiche ambientali Paola Cianci - contro l’abbandono della plastica in modo indiscriminato. Raccogliamo sempre con entusiasmo progetti di questo tipo perché esprimono la grande attenzione che abbiamo sempre prestato alle tematiche ambientali. Lo scorso anno insieme alle associazioni di categoria, alle associazioni ambientaliste, alle scuole, alla Consulta Giovanile e al Movimento Fridays For Future abbiamo delineato un percorso plastic free e la risposta positiva da parte di molte attività commerciali è già arrivata. Il Mappamondo Mangia Plastica vuole essere un piccolo contributo per la nostra comunità e allo stesso tempo uno spunto di riflessione sui problemi mondiali degli effetti devastanti dei cambiamenti climatici e dei comportamenti necessari

per poterli limitare”.

L'inaugrazione è programmata in piazza Rodi, al centro della località rivierasca, sabato 29 agosto alle ore 18.