Psr Abruzzo: il bando per il sostegno alle produzioni di qualità

E' aperto in Abruzzo il bando per richiedere gli aiuti per il mantenimento dei regimi di qualità previsti dalla azione 3.1.1 del Psr. Il bando riguarda la terza, quarta e quinta annualità di aiuti previsti per gli agricoltori che hanno aderito per la prima volta nel 2018, nel 2017 o nel 2016 a un regime di qualità certificato come prodotti a marchio Igt, Dop, Sgt, biologico o vini Igt e Doc.



Al bando possono partecipare come beneficiari solo gli agricoltori in attività, singoli o associati, di tutto il territorio abruzzese, che hanno beneficiato dei bandi per la prima adesione produzioni di qualità e che vogliono continuare a mantenere la stessa tipologia di certificazione.



Il finanziamento copre il 100% dei costi fissi e variabili delle certificazioni, i costi delle analisi previste dal disciplinare e per quelle di autocontrollo e i costi delle visite ispettive, con un aiuto massimo per azienda di 3mila euro.



Le domande devono essere inviate ad Agea solo per via informatica sul portale Sian entro il 12 ottobre 2020.

https://www.regione.abruzzo.it/categorie-macroaree/misura-m3-regimi-di-qualit%C3%A0-dei-prodotti-agricoli-e-alimentari