Estensioni concessioni demaniali marittime fino al 2033

E’ stato approvato dalla Giunta Comunale di Vasto un apposito schema di avviso a cui i concessionari dovranno rispondere per ottenere la proroga dell’estensione delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033. Il rilascio della proroga sarà subordinato alla sussistenza dei requisiti soggettivi in capo ai singoli concessionari e dalla inesistenza di cause di decadenza dalla concessione posseduta ed in corso di validità.

Sui social molti commenti. “Mentre a Vasto, come altrove, il Comune è pronto a rinnovare le concessioni demaniali ai balneatori fino al 2033, una domanda: che fine ha fatto il piano spiaggia adottato nel 2011? Non dovevano arrivare nuove concessioni, magari di giovani pronti a lavorare nel turismo, a casa propria?”