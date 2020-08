Concerto all’alba sabato 29 agosto alla Bagnante

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Quest’estate i concerti in riva al mare hanno riscosso molto successo ed è imperdibile quello che Dusk Event, in collaborazione con il Comune di Vasto, propone sabato 29 Agosto dalle 06,00 alle 7,30 propone presso “La Bagnante” con l’organizzazione di Duskfestival, Koinaim e Loris Baccalà.

“Si torna alle origini, all'Alba di un nuovo giorno, all'Alba di un nuovo inizio.”