Grande festa a Piazza Caprioli e alla nuova Via Pampini

Piazza Caprioli e la nuova Via Pampani oggi pomeriggio e questa sera sono a festa, in un’atmosfera d’altri tempi, tra giochi antichi, bolle di sapone con l’odv Ricoclaun, passeggiata in bici per le vie del centro a cura di FIAB Vasto citta attiva (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), mostra della collettiva : "L' Amico degli Amici" dedicata al nostro concittadino illustre pittore Ennio Minerva, con tanti artisti di Vasto che creano Bellezza attraverso l’arte, i racconti, ricordi e testimonianze della vita della strada, di quanti ci vissero negli anni 60/70, il tutto tra poesia e musica.

Una grande festa per l’inaugurazione della “Bottega Incontro” che apre le sue porte ed inaugura la sua rinascita insieme alla sua Via che cambia look, con le bellissime porte colorate di verde che decantano versi poetici ai passanti.

Tante le persone, gli artisti, le associazioni, gli enti coinvolti in una bellissima sinergia, con il coordinamento di Miranda Sconosciuto, con l’obiettivo di restituire dignità e nuova vita a Via Pampani, che custodisce nel suo cuore un’identità storica a partire dal 1600, se non addirittura dai tempi dell’antica Histonium.