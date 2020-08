Nella Riserva di Punta Aderci “un inamovibile baracca vista mare”

Nella spiaggia della riserva di Punta Aderci è presente una baracca vista mare costruita sulla spiaggia. Dice Augusto De Sanctis, che il gestore della Riserva ha già evidenziato la situazione a maggio 2019. Malgrado questo, la baracca, con tanto di pavimento in mattoni, è ancora lì, usata di anno in anno, in una riserva, Sito di Interesse Comunitario, una delle perle turistiche della regione.

Il Dr. Massimo Pellegrini, Presidente Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus, ha fatto la segnalazione indirizzandola al Comune di Vasto, alla Polizia Municipale , ai Carabinieri Forestali e alla Capitaneria di Porto di Vasto, all’Ufficio parchi della Regione Abruzzo, Alla Sovrintendenza ai Beni Paesagistici, alla Cogestre.

“OGGETTO: Riserva naturale regionale Punta Aderci - segnalazione di rifiuti e baracca - richiesta di intervento

L'associazione scrivente segnala quanto segue.

Alcuni fruitori della riserva ci hanno segnalato lo stato penoso in cui versa il tratto a nord, nei pressi della Foce del Fiume Sinello, fornendoci foto e video inequivocabili scattate lo scorso 16 agosto.

Oltre ai rifiuti che purtroppo contraddistinguono praticamente tutto il litorale (polistirolo, bottiglie di plastica ecc.), compaiono anche bottiglie di fitofarmaci (che potrebbero contenere residui), gomme di auto, bombole (queste potrebbero anche costituire pericolo per la pubblica incolumità).

Inoltre è stata osservata anche una vera e propria baracca costruita sulla spiaggia, struttura che appare in totale contrasto con le norme di tutela della riserva e delle aree vincolate dal D.lgs.42/2004 (oltre a pregiudicare il decoro di un luogo che sulla carta dovrebbe essere tra i più tutelati dell'Adriatico essendo anche Sito di Interesse Comunitario).

Si chiede, quindi, un Vs intervento al fine di sanzionare condotte che a nostro avviso paiono contrastare con le normative vigenti e ad attivare iniziative volte alla pulizia dell'area dai rifiuti, secondo quanto previsto dal D.lgs.152/2006.

Alleghiamo una serie di foto (siamo disponibili a fornirne altre su richiesta).

Certi di un Vs intervento, cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti,

Dr. Massimo Pellegrini

Presidente Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus