Nuova Via Pampani e rinata Bottega Incontro, il 24 agosto l'appuntamento

La “Bottega Incontro” e la nuova via Pampani vi aspettano il 24 agosto 2020 dalle ore 19,00 con un ricco programma che inizia con una passeggiata in bici per bambini e adulti tra vicoli e piazze del centro storico di Vasto. Ci sarà l'accoglienza allegra della ODV Ricoclaun in piazza Caprioli con i giochi antichi, la mostra nella strada via Pampani della collettiva: " L' Amico degli Amici" dedicata al nostro concittadino illustre pittore Ennio Minerva, con tanti artisti di Vasto che creano Bellezza attraverso l’arte e momento emozionante saranno poi i racconti, ricordi in testimonianze della vita della strada di quanti ci vissero negli anni 60/70 il tutto tra poesia e musica.

La " Bottega Incontro" apre le sue porte ed inaugura la sua rinascita insieme alla sua Via che cambia look. La nuova via Pampani oggi è stata trasformata in questi giorni dalla strada in green dove porte colorate di verde decantano versi poetici ai passanti.

Il progetto dal nome “E’ un’idea”, di Miranda Sconosciuto, nasce dal desiderio di restituire dignità e nuova vita ad una strada del centro storico, Via Pampani, una stretta stradina, tra Via Vescovado, Via Laccetti e Piazza Caprioli, che custodisce nel suo cuore un’identità storica a partire dal 1600, se non addirittura dai tempi dell’antica Histonium.

Programma : Ore 18,30 Inaugurazione della via Pampani e “Rinata Bottega Incontro”, ore 19,00 Percorso “Emozioni in filo rosa ”incontro e raduno via Pampani per ciclopedalata per le vie del centro per bambini e adulti per un percorso che comprende da via Pampani, piazza del Popolo , Corso De Parma, piazza Barbacani, piazza Rossetti , piazza Del Tomolo, vico Raffaello, arrivo piazza Caprioli) a cura di FIAB Vasto Cittattiva (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta). Ci saranno i giochi antichi con l’odv Ricoclaun, la “Bottega Incontro” Tra fantasia e realtà” in “Disegnamo una nuova Via Pampani”

Ore 21,00 apertura mostra “L’Amico degli Amici” dedicata al maestro Ennio Minerva in una via Pampani trasformata magicamente in una galleria d’arte a cielo aperto in un percorso artistico, tra le opere dei pittori Alessandra Minerva, Giulio e Luigi Ciccarone, Ada Di Lello, Alessandra Sforzini, Tina Manso, Davide Scutece, Umberto Di Cicco e Giovanni Peluso che ha la direzione artistica. Rime e poesie in versi con Marianna Della Penna, Giovanni Peluso. Alle ore 21,30 “Riavvolgendo il nastro dei ricordi con ”testimonianze e racconti della storia e delle storie dei vissuti quotidiani degli abitanti di via Pampini. La serata verrà condotta dalla giornalista Paola Cerella e vedrà la partecipazione al piano dell’alunno frequentante l’Istituto Comprensivo “G. Rossetti “ di Vasto Santoro Emanuele.

Secondo lo storico e giornalista Giuseppe Catania, l’angolo Vico Pampani, era adiacente ad un tempio dedicato al culto dionisiaco. Dopo la guerra vi sorsero numerose botteghe: “lu scarpare”, “lu varvire”, “lu fabbre”, “lu ramaiele”, “lu sartare”, “la maiara”, mestieri che rappresentavano una parte considerevole del quotidiano scorrere del tempo. Dice Miranda Sconosciuto che “attualmente la strada non gode di cosi nobile e vitale vivere. La via Pampani è, malata di solitudine, seppur affascinante nel suo riservato e mite carattere, discreto scrigno di celate storie e di incontri.”

La festa del 24 agosto vuole “fermare per una sera il tempo” riavvolgendo il nastro dei ricordi e condividendo con tutta la cittadinanza la sua storia e la sua identità, attraverso le testimonianze e ricordi dei suoi abitanti. Continua Miranda dicendo che “Occorre rivalorizzare il nostro territorio partendo dalla ricchezza delle radici storiche, basata sulla valorizzazione della ricchezza della storia delle nostre strade.”

Il 24 agosto sarà la serata della vigilia della sua rinascita. A vestire la strada e a scatenare in essa il desiderio di “Bellezza”, saranno i maestri dell’arte del bello: gli artisti pittori e poeti che tra opere e parole in rima faranno esplodere le emozioni. Gli artisti, nella serata tra amici del 24 agosto dedicata al maestro Ennio Minerva “L’Amico degli Amici”, esporranno in via Pampani, le loro opere trasformando magicamente la strada in una galleria d’arte. Le differenti espressioni artistiche, utilizzo dei molteplici linguaggi figurativi contemporanei e delle diverse tecniche condurranno il visitatore in un percorso espositivo delle opere. Gli artisti saranno degli accattivanti detonatori di bellezza forieri di quell’arte che educa e promuove il desiderio di benessere nell’anima.