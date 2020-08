Rosalba D’Adamo la passione per la pittura a 360°

La passione per la pittura e il disegno, Rosalba D’Adamo l’ha vista nascere nella sua infanzia, poi per un lungo periodo è rimasta sedimentata nei suoi ricordi, per poi riesplodere negli ultimi anni in modo molto creativo e originale.

A casa sua, nonna Rosa, la maestra, amava dipingere e creare e Rosalba da bambina rimaneva sempre meravigliata da tanta creatività e passione. Anche il padre Francesco sapeva disegnare bene. Crescendo in un ambiente in cui l’arte era privilegiata, le veniva facile disegnare e dipingere. Ma poi crescendo, con il lavoro, la famiglia, Rosalba ha tralasciato per anni questa sua risorsa.

Ricorda che la prima volta in cui ha riscoperto i pennelli è stata quando ha dipinto il camice con la Ricoclaun, per creare la divisa colorata e allegra di Clown Paperotta. Non aveva mai dipinto sulla stoffa, ma si è subito resa conto che le era molto facile. Poi, in una serata della Ricoclaun in piazza, ha iniziato a dipingere per il truccambimbi. E’ stata un’esperienza bellissima, racconta Rosalba. I colori, i pennelli, la gioia dei bambini e delle mamme l’hanno subito appassionata, ed è nata subito l’idea di specializzarsi, di formarsi. Ha seguito molti corsi a Roma e a settembre 2020 con Silvia Vitali, face painting e body painting, pluricampionessa mondiale, seguirà un corso di specializzazione di baby painting.

A dicembre Rosalba ha iniziato a realizzare dei sacchetti di stoffa dipinti, che sono stati acquistati da un negozio e da amici come regalo di Natale, di varie grandezze, con tanti soggetti soprattutto floreali. Durante il lockdown ha dipinto il trabocco sulle mascherine collaborando con una sartoria di Vasto.

Recentemente una sua amica wedding planner le ha richiesto dei ventagli dipinti per le damigelle, per un matrimonio in cui il tema principale erano maioliche napoletane e limoni. Ma ha dipinto anche scarpine di neonati e magliettine dei bimbi.

Rosalba ha tanti progetti per l’autunno, si lascerà ispirare dalla sua passione e creatività!