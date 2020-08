L’IIS Mattei all’opera per garantire la riapertura della scuola

L’IIS Mattei di Vasto è all’opera incessantemente, comunica il Dirigente Scolastico dell’IIS Mattei di Vasto Prof. Gaetano Fuiano, per garantire la riapertura della scuola il 14 settembre 2020.

Si stanno predisponendo spazi, arredi, percorsi e dispositivi di protezione per favorire in sicurezza il mantenimento dell’integrità della classe.

“Il nostro primo obiettivo, afferma il Dirigente Scolastico, non è quello di smembrare le classi, ma di farle entrare a scuola intere. Amiamo il fare, le chiacchiere non sono per noi… solo comunicazioni ufficiali.”