Active Abruzzo tra vocazione e destinazione, 4/6 settembre 2020

La Camera di Commercio Chieti Pescara e CNA Turismo Abruzzo organizzano nei giorni 4-5-6 settembre 2020, all’interno di ECOMOB 2020, expo dedicata alla mobilità sostenibile, al cicloturismo e all’ecologia ambientale, che si tiene all’interno del porto turistico Marina di Pescara, l’iniziativa “ACTIVE ABRUZZO TRA VOCAZIONE E DESTINAZIONE”.

L’evento è rivolto agli operatori turistici della vacanza attiva, sia nazionali che internazionali, allo scopo di far conoscere loro le bellezze del nostro territorio e costruire insieme una destinazione turistica attiva.

Attraverso la conoscenza diretta delle numerose opportunità possibili relative alle vacanze attive, l’evento punta a consentire la fruizione diretta di queste esperienze a chi poi dovrà venderle sui mercati. Favorire il contatto fra operatori professionali nazionali ed esteri con quelli locali, consentirebbe poi di far crescere, con le conoscenze, le aspettative del mercato di riferimento.

Con questa iniziativa si vuole stimolare la creazione di una vera e propria destinazione turistica, identificando valori unici e identitari con i quali creare il prodotto esclusivo Abruzzo.

Si sente la necessità di coinvolgere i migliori attori presenti sul territorio, in grado di offrire servizi di qualità che diventino valore per emergere e per identificarsi sul mercato e per questo motivo, in collaborazione con la Camera di Commercio. Si sta organizzando un matching B2B riservato agli operatori con sede legale e/o operativa nelle province di Chieti e di Pescara, che avrà luogo sabato 5 settembre, nell’area Expo all’interno di ECOMOB, dalle ore 17 alle 20.

Nel corso dell’iniziativa ACTIVE ABRUZZO le associazioni che gestiscono Cammini, Eremi, Luoghi di Culto, Luoghi di interesse naturalistico, storico e culturale, nonché gli Enti Parco, avranno occasione di presentare le proposte esperienziali del territorio, mentre gli incontri B2B di sabato 5 settembre saranno riservati al mondo delle imprese.

Si invitano le imprese turistiche interessate alla partecipazione ai b2b, e regolarmente iscritte al Registro Imprese della CCIAA Chieti Pescara, a compilare domanda di partecipazione online registrandosi all’indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-active-abruzzo-tra-vocazione-e-destinazione-116079319369

Scarica l’invito