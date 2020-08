Migliaia di arrivi e boom di acquisti al ‘Mercatino del Libro di Testo Usato’

Sono migliaia i libri arrivati e catalogati al ‘Mercatino del Libro di Testo Usato’, nei primi giorni, e già tanti quelli venduti. L’iniziativa di vendita e conto vendita di testi scolastici di seconda mano, presso la sede di Fratelli d’Italia in Corso Garibaldi n° 41 a Vasto, giunta alla 46^ edizione, e che ha riaperto i battenti il 6 agosto scorso, conferma, seppur ancora dopo pochi giorni dall’inizio, un trend in crescita di arrivi di testi e di vendita di libri delle scuole superiori e medie inferiori.

“Abbiamo voluto non solo assicurare gli stessi giorni e orari di apertura di sempre, ma anche incrementare il personale volontario per essere ancora più rapidi nel servire gli utenti ed evitare che si creino file”, ha spiegato Marco di Michele Marisi che ha sottolineato come “l’ingresso è consentito solo con la mascherina, nell’attesa è garantito il distanziamento mediante dei segnaposto, e ogni utente deve igienizzarsi le mani al dispenser messo a disposizione dalla struttura. Peraltro, i locali vengono sanificati quotidianamente, ogni sera. Tutto questo, per far sì che l’iniziativa venga svolta in piena sicurezza e per garantire appunto la prosecuzione di un servizio che soprattutto in questo momento di crisi economica risulta indispensabile per risparmiare da una parte, e ricavare liquidità dalla vendita di testi che non si utilizzano più, dall’altra”.

È possibile portare a vendere i propri libri, ed acquistare quelli per l’anno scolastico che verrà, fino al 19 settembre.

Il Mercatino, che non ha fini di lucro, è aperto dal lunedì al venerdì, presso la sede di Fratelli d’Italia, in Corso Garibaldi n° 41 (vicino il Palazzo del Municipio di Vasto) osservando i seguenti orari: mattina 9:30 - 13:00; pomeriggio 16:00 - 20:00 ed il sabato dalle 10:00 alle 12:00, dal 6 agosto fino al 28 settembre, precisando che dal 21 settembre al 28 settembre, avverrà solamente la restituzione dei soldi e degli eventuali libri non venduti.