Le proposte di Augusto De Sanctis per la Riserva di Punta Aderci

Augusto De Sanctis, storico attivista ambientale, membro del Forum Italiano dei Movimenti per l’acqua e consigliere della stazione ornitologica Abruzzese, in un’intervista a TVSEI, evidenzia come sia stato un errore organizzare concerti nella Riserva di Punta Aderci, senza alcun rispetto inoltre delle normative anti Covid.

In questo luogo, considerata una perla dell’Adriatico, come in tutte le riserve italiane, è necessario il silenzio, una fruizione responsabile e rispettosa dei valori ambientali e culturali dei territori.

Un modello di riferimento potrebbero essere le riserve del Trentino Alto Adige, introducendo anche un numero chiuso, servizi all’altezza, guide naturalistiche e anche un obolo.

https://www.tvsei.it/2020/08/sax-on-the-beach-a-punta-aderci-dopo-le-polemiche-lo-stop/?fbclid=IwAR0OTWtPr409CMBrgZl1lJ8F2HBgkJTjFRJODiGm2LWOkSbgHOyKFz0quPA