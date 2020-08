La Sagra delle Campanelle di San Rocco

Il 16 agosto nelle vie del Centro Storico di Vasto c’è la tradizionale “Sagra delle Campanelle”, in onore di San Rocco. E’ confermato anche quest’anno il consolidato appuntamento che coinvolge commercianti, artigiani e hobbisti che vendono campanelle e prodotti in terracotta e vimini, con la partecipazione di turisti e residenti alla ricerca di una campanella originale da acquistare.

A Vasto San Rocco è considerato il protettore dei pellegrini e, quindi, anche dei turisti per eccellenza, che viaggiano per raggiungere le località di vacanza. Con questa festa si vuole ricordare San Rocco che nel corso del suo pellegrinare per le contrade, recava un bastone su cui era legata una campanella.

E’ questa a Vasto una festa particolarissima. Il Centro Storico viene invaso da decine di bancarelle aventi come tema principale: la campanella in ogni sua forma, materiale e colore. Tutti acquistano una campana e la giornata è rallegrata da un continuo scampanellio. Un appuntamento da non perdere, quella della Sagra delle Campanelle per vivere una giornata all’insegna delle tradizioni.

Il Maestro Giuseppe Buono di Creta Rossa quest’anno non parteciperà alla tradizionale festa e ha pensato di dedicare a tutti i bambini un simpatico video per creare una campanella, con le istruzioni del suo super assistente Paolo!

https://www.youtube.com/watch?v=xUsG3qdME7Q&t=65s

Non ci resta che provare…