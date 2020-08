Grande successo di “Vasto in …canto”

Un caloroso e numeroso pubblico ha accolto ieri sera il Coro Polifonico Histonium “B. Lupacchino dal Vasto” diretto dal maestro Luigi Di Tullio, nella bellissima cornice del Cortile di Palazzo d’Avalos. Senza palco, con i coristi distanziati e a semicerchio, come in un abbraccio, con i brani della tradizione popolare abruzzese e di altre regioni.

Bruno Di Lena, presidente del Coro Polifonico, ha detto che hanno voluto fortemente questo concerto, credendo nel valore della musica, come forza per rinascere, partendo dalla bellezza, la bellezza della musica e del canto. Durante il lockdown hanno provato a distanza, ma come ha detto il maestro Ezio Bosso “la musica si fa insieme”.

Il sindaco, Francesco Menna, ha ringraziato il prestigioso coro, che regala a Vasto e fuori Vasto un messaggio di speranzo con la musica. Li ha ringraziati inoltre per il pieno rispetto delle norme anti covid. Hanno organizzato un ottimo piano sicurezza, con entrate e uscite controllate e il necessario distanziamento.