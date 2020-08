Nuovi Corsi di Laurea della “d’Annunzio”

Si arricchisce e diventa ancora più ampia l’offerta formativa dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Cheti-Pescara. Sono stati appena approvati i quattro nuovi corsi di studio progettati dall’Ateneo che così vanno ad aggiungersi ai 58 già presenti, tra triennali, magistrali ed a ciclo unico.

Dal prossimo anno accademico, 2020/2021, ci si potrà iscrivere alla triennale in “Ingegneria biomedica”(classe di studio L-9), a “Tecnologie Eco-Sostenibilie Tossicologia Ambientale”(L-29), anch’essa triennale, ed alla magistrale in “Economicsand Behavioral Sciences”(LM-56).

Dal successivo anno accademico,2021/2022,invece,sarà attivato il corso di laurea “Scienze dell’Habitat Sostenibile” (L-21).

Per dare questo annuncio abbiamo voluto attendere l’ufficialità dell’accreditamento di questi nuovi corsi da parte del Ministero -spiega il Rettore, Prof. Sergio Caputi. “Oggi siamo tutti orgogliosi di poter offrire ai nostri studenti nuove possibilità di studio che per loro significheranno davvero poter scegliere un futuro migliore. I nostri nuovi corsi, infatti, sono indirizzati a concrete possibilità di lavoro perché intercettano le richieste e accolgono le sollecitazioni che provengono dal settore produttivo. Sono perciò le soluzioni che meglio configurano un moderno percorso di alta formazione finalizzato alla occupazione nei diversi settori specialistici dell’industria e delle professioni. Sono le nuove strade che abbiamo voluto aprire per chi le vuole scegliere come proprie e le vuole percorrere insieme a noi nel periodo della formazione e della crescita personale”.