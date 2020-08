Per i genitori di bambini che intendono usufruire del Trasporto Scolastico, il Comune di Vasto, mette a disposizione un link da cui scaricare il modulo per il monitoraggio, al fine di garantire una maggiore qualità del Servizio. Sotto i dettagli.

Dal Comune di Vasto

MONITORAGGIO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO



Al fine di analizzare e valutare al meglio le domande di iscrizione al Servizio di Trasporto Scolastico per l’a.s. 2020/21 l'Amministrazione Comunale ha predisposto un questionario di monitoraggio. Pur non rappresentando l’iscrizione formale e definitiva, la compilazione del questionario è fondamentale per un primo dimensionamento del servizio e la predisposizione delle misure di sicurezza. Le famiglie potranno indicare nel monitoraggio la volontà di pagare il servizio utilizzando il credito non consumato nel periodo di sospensione delle attività didattiche a causa dell'emergenza Covid-19. Per completare il modulo c'è tempo fino al 25 Agosto 2020.

Si informa inoltre l’utenza che presumibilmente gli orari di ingresso e di uscita, per la sola Scuola Primaria, potrebbero subire delle piccole variazioni con ingresso tra le ore 8:00- 8:15; ed uscita tra le ore 13:00-13:45( con possibile esclusione della giornata del Sabato). "

Il modulo è disponibile al seguente link:

https://www.comune.vasto.ch.it/index.php/scuole-2/2-non-categorizzato/25-servizi-educativi-modulistica