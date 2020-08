Giovane vastese di ritorno da una vacanza-studio a Malta, in ospedale per sospetto Covid

Un 21enne di Vasto è stato ricoverato presso l'unità operativa di Malattie infettive del "San Pio" per sospetta infezione da Coronavirus.

Il giovane, di ritorno da una vacanza studio di tre settimane a Malta, si è presentato in ospedale manifestando i sintomi tipici, febbre e tosse, ed è stato sottoposto ai primi accertamenti che sembrano confermare il contagio: la Tac ha evidenziato una polmonite interstiziale, così come il tampone rapido ha dato esito positivo. Nella giornata di oggi sarà sottoposto al test di controllo, necessario per confermare la diagnosi. Intanto il caso è stato già segnalato al Servizio igiene e sanità pubblica della Asl, che ha posto in quarantena i contatti stretti del giovane, il quale a Malta è stato in compagnia di un nutrito gruppo di studenti di altre regioni, alcuni dei quali risultano già contagiati da Covid-19.

«Questo caso conferma quanto ripetiamo da settimane sulla circolazione del virus - sottolinea Maria Pina Sciotti, responsabile dell'unità operativa - che non risparmia nessuna fascia di età. In questa fase sono proprio i giovani maggiormente a rischio, perché mostrano insofferenza verso le misure di protezione e non rinunciano a trascorrere le vacanze in luoghi che fanno registrare un numero di contagi elevati. Ancora una volta è necessario ricordare che abbiamo il dovere di proteggere noi stessi e i nostri familiari adottando le precauzioni note, che restano a oggi l'unica arma a disposizione per evitare di ammalarsi. In aggiunta sarebbe auspicabile evitare di recarsi in località dove il virus è più diffuso e, al tempo stesso, sottoporre a test rapido i viaggiatori di ritorno dagli stessi luoghi, come alcune regioni hanno già scelto di fare».

Un appello a tenere ancora alta la guardia arriva dal Direttore sanitario aziendale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti. Angelo Muraglia, il quale rivolge l'attenzione anche al turismo di casa nostra: «La nostra Asl continua a destinare le stesse risorse, umane ed economiche, al tracciamento e monitoraggio dei contagi - mette in evidenza - attività senza dubbio più impegnativa ora che la circolazione delle persone è libera che nel periodo del lockdown. Invito perciò tutti ad avere lo stesso impegno nel contrastare la diffusione del virus, i cittadini nel rispettare le precauzioni e le amministrazioni locali nei controlli soprattutto nelle località della costa, dove in questi giorni si riversano sia i residenti delle aree interne sia i turisti in arrivo da altre regioni. Dobbiamo tutti insieme evitare un aumento incontrollato dei casi di infezione, che metterebbero a dura prova le nostre strutture sanitarie e la nostra capacità di risposta assistenziale».

Il caso di Vasto, in quanto sospetto e in attesa di conferma, non è ovviamente compreso nel report che sarà inviato oggi dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato alla Sanità della Regione.