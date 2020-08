Variazione seggi elettorali

Il Comune ha inviato una informativa sui nuovi seggi elettorali, sotto i dettagli per chi fosse interessato.

VARIAZIONI SEGGI ELETTORALI

L’ufficio elettorale informa la cittadinanza che a seguito dell’eccessivo numero di iscritti in alcune sezioni elettorali, al fine di snellire le operazioni di voto e procedere a una sostanziale razionalizzazione e omogeneizzazione della distribuzione del corpo elettorale, è stata istituita una nuova sezione presso la Scuola Elementare “Incoronata”, la N. 44 dove sono stati trasferiti gli elettori residenti nelle sotto elencate vie, precedentemente assegnati alle sezioni n. 40 e n. 43:

VIA CARLO D’ALOISIO DA VASTO

VIA CROCE BENEDETTO

VIA DEI BONTEMPI

VIA DEI CASCELLA

VIA FIORE MICHELE

VIA FONTE DELL’OPPIO

VIA GALANTE NICOLA

VIA INCORONATA (numeri civici dispari da 1 a 19 – numeri civici pari da 2 a 80)

VIA SAN SISTO (numeri civici dispari da 1 a 25 – numeri civici pari da 2 a 26)

Inoltre, sempre nell’ottica della suddetta razionalizzazione, alcune vie sono state trasferite da una sezione all’altra; le vie oggetto di modifica sono:

VIA STRADA STATALE 16 NORD dalla sezione 13 alla sezione 11

VIALE PERTINI SANDRO dalla sezione 14 alla sezione 11

VIA VECCHIA MONTEODORISIO dalla sezione 26 alla sezione 23

VIA SAN LORENZO

numeri civici dispari da 1 a 61

numeri civici pari da 56 a 62 dalla sezione 26 alla sezione 25

VIALE DALMAZIA dalla sezione 30 alla sezione 28

VIALE DEL GRECO FRANCESCO dalla sezione 30 alla sezione 28

VIA GRAMSCI ANTONIO dalla sezione 31 alla sezione 34

VIA MARTIRI DELLA VIOLENZA dalla sezione 36 alla sezione 35

VIA SAN ROCCO

numeri civici dispari da 55 a 141

numeri civici pari da 94 a 152 dalla sezione 36 alla sezione 37

VIA DEL PORTO dalla sezione 37 alla sezione 33

Agli elettori che hanno subito il cambio di sezione è stato spedito in questi giorni un tagliando adesivo (Mod. 70 bis) da applicare sulla propria tessera elettorale, indicante il numero del nuovo seggio elettorale dove esprimere il proprio diritto al voto.

Per quanto sopra, si invitano gli elettori coinvolti nelle suddette operazioni ad apporre, alla ricezione, i tagliandi adesivi sulla propria tessera elettorale, al fine di evitare disguidi durante le consultazioni elettorali.

L’Ufficio Elettorale comunale rimane a disposizione, per qualsiasi chiarimento, ai seguenti numeri telefonici: 0873309337 – 0873309336.