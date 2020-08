Vasto Marina, niente fuochi d'artificio nella notte del 16 agosto

E’ da poco finita la riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocata dal Prefetto di Chieti, Armando Forgione.

“ Abbiamo condiviso con tutti i sindaci della Provincia di Chieti, le Forze dell'ordine e con le massime autorità in materia - ha evidenziato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - una linea d'indirizzo ben specifica, che deve garantire sicurezza alla popolazione, ai villeggianti e ai turisti. Indirizzo che ho condiviso insieme agli uffici, all'apparato amministrativo ed ai funzionari del Comune di Vasto.