Alla Sala Mattioli la mostra fotografica sull'Acquedotto Romano di Histonium

Nella Sala Mattioli dal 15 al 21 agosto 2020, sarà possibile visitare la mostra fotografica ed esperienziale di Italia Nostra del Vastese “L’Acquedotto Romano di Histonium”, dalle ore 21,00 alle 23,30

E’ una selezione di suggestive immagini tratta dalle centinaia di inedite foto scattate nell’ultimo decennio dagli archeo speleologi durante le esplorazioni nel condotto idrico antico.

Alle foto si affiancano alcune installazioni, che consentono di comprendere con immediatezza le tecniche di costruzione ed il funzionamento degli acquedotti romani.

Partendo dal presupposto che la miglior tutela nasce dalla conoscenza, la mostra vuole accrescere nei visitatori la consapevolezza del fatto che l'acquedotto dell'antica Histonium va sicuramente preservato come monumento, ma anche che di esso bisogna tener conto per le sue interferenze positive e/o negative con le frane del costone orientale e con gli edifici costruiti nel corso delle recenti espansioni del tessuto urbano, nonché per il suo potenziale utilizzo come risorsa idrica. Per tali motivi, Italia Nostra sta portando avanti da anni, in collaborazione con la Parsifal Società Cooperativa di Vasto ed a stretto contatto col Comune e con la Soprintendenza, un ampio ed articolato progetto di esplorazione, studio e valorizzazione di questo capolavoro dell'ingegneria idraulica, che è noto ai Vastesi col nome di “Acquedotto delle Luci”. Nell'ultimo biennio si è aggiunta a tutto ciò la preziosa competenza tecnica dell'ASD Natura d'Abruzzo e si è in attesa di positivi riscontri da parte di aziende che utilizzano tecniche d'indagine nel sottosuolo non invasive.

Con la mostra sull'Acquedotto Romano di Histonium si vuole chiedere anche l’aiuto di tutti coloro che hanno a cuore i Beni Culturali del nostro Paese, dando loro la possibilità di contribuire alla ricerca, alla valorizzazione ed alla tutela dell’Acquedotto Romano di Histonium sia tramite piccole o grandi donazioni sia mettendo a disposizione le proprie competenze.

L’ingresso è gratuito

Info: vasto@italianostra.org; 3483576711 347 7013325 (anche tramite WhatsApp)