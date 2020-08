Sax on the Beach a Punta Aderci

Continuano gli eventi “Sax on the Beach”, stasera è previsto il concerto alle 19,30 nel Promontorio di Punta Aderci. Sarà anche l’occasione dopo il tramonto per osservare le stelle cadenti, uno degli spettacoli più affascinanti dell’anno, che sarà ancora più visibile nelle prossime sere.

Questi concerti stanno conquistando moltissimo la nostra città. E’ un pubblico trasversale, che in ogni location scelta, tra Punta Aderci, Punta Aderci e la spiaggetta davanti alla Bagnante, dimostrano di apprezzare l’ascolto della musica live vicino alle onde del mare.