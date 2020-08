L’on. Rosalba Testamento, commissione istruzione, con Orazio Di Stefano per parlare di Didattica del Territorio

Il Prodotto Topico, nella serata finale a San Salvo, con l’atmosfera caratteristica piena di sapori e tradizioni dei tanti produttori presenti, è stata la cornice di un interessante incontro organizzato da Orazio Di Stefano con l’on. Rosalba Testamento, deputato della Repubblica Italiana VII Commissione, Cultura, Scienza e Istruzione, eletta nella circoscrizione del Molise nel collegio di Isernia e un gruppo di docenti di San Salvo, Vasto e Pescara: Maria De Francesco, Rosaria Spagnuolo, Antonino Orlando e Agostina Crescenzi. E’ stata l’occasione per approfondire con l’onorevole il percorso che è stato fatto in questi anni con Abitare i Luoghi e la Didattica del Territorio in tutto il territorio dell’Abruzzo e Molise e del testo “Didattica del Territorio, Conoscere i luoghi”, scritto da Maria Paola Zaino.

Si è discusso insieme sull’importante ruolo della scuola nello studio e valorizzazione del territorio, che racchiude in sé, la storia naturale, la cultura delle genti che lo hanno popolato, l’influenza reciproca tra gli elementi naturali e umani, l’arte, e molto altro ancora. Tutti sono stati d’accordo nel considerare che è indispensabile che i ragazzi dalla scuola primaria in poi, possano studiare come e perché sono nati i luoghi, la loro evoluzione, come vanno tutelati, con ricerche sulle tradizioni, eventi storici, progressi e regressi economico-sociali, vissuto popolare. Orazio Di Stefano ha chiesto all’On. Rosalba Testamento un appuntamento con il Ministero della Pubblica Istruzione per ottenere l’autorizzazione ministeriale per l’adozione del libro “Didattica del Territorio, Conoscere i Luoghi” di Maria Paola Zaino, come libro di testo della Scuola Primaria, nell’ambito dell’educazione civica, che dal 2020 è di nuovo in classe come disciplina. Inoltre, considerando il grande interesse dell’Onorevole alle tematiche della Didattica del Territorio, è stata considerata l’idea di programmare una serie di incontri sia in sedi universitarie, che nel territorio, per approfondire con gli esperti e le scuole le importanti tematiche, considerando che lo studio del territorio può avere molte prospettive interessanti, per consentire anche la crescita della propria identità, sviluppando conoscenze e competenze, riscoprendo la cittadinanza attiva, in una sempre più ampia rete di condivisioni e interscambi tra scuole, enti, associazioni, esperti.