Iniziano gli allenamenti alla Frana con Maria Falone

Per tutti coloro che riescono a svegliarsi presto, per stare al Parco Muro delle Lame più conosciuto come “La Frana”, alle 7 del mattino, per tutti coloro che hanno una grande forza di volontà e la voglia di allenarsi, Maria Falone propone una serie di esercizi a corpo libero, adatti sia a chi è già allenato, che ai principianti, perché c’è sempre l’opportunità di personalizzare gli esercizi. Dal 10 agosto alla fine di Agosto 2020, tre volte la settimana: lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle 7 alle 7,50.

Per prenotazioni e info : 340 505 3831.