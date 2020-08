Oroscopo del 9 agosto

ARIETE

Qualche dissapore in amore, ma sono nubi passeggere. Momento ideale per programmare gite o viaggi più lunghi.

TORO

Gli astri in questi giorni sono in posizione favorevole, solo Mercurio può creare qualche dissapore passeggero; Nettuno invece vi farà vivere momenti di tenerezza.

GEMELLI

Qualche dissapore in famiglia: le stelle consigliano di evitare le posizioni troppo rigide e di essere più concilianti.

CANCRO

Oggi i nati sotto il segno del Cancro dovranno gestire la loro emotività: sappiate coccolarvi con momenti dedicati a voi stessi.

LEONE

Gli astri si stanno disponendo in modo favorevole, per cui vi capiteranno delle buone occasioni in campo sentimentale se siete single .

VERGINE

Anche oggi troverete motivi di accordo familiare. Preparatevi ad una serata molto interessante e, per chi è a caccia di avventure, piuttosto pepata.

BILANCIA

Oggi sarà una giornata all’insegna del buonumore che i piccoli contrattempi non riusciranno a scalfire.

SCORPIONE

Sarà un’ottima giornata in campo affettivo e familiare: con il vostro buonsenso saprete giocare d’anticipo ed evitare che piccole discussioni degenerino.

SAGITTARIO

Anche se i rapporti familiari oggi vi sembreranno stretti, saprete gestire l’insofferenza e instaurare un dialogo sereno e costruttivo.

CAPRICORNO

Giornata ricca di progetti, tuttavia potrebbe verificarsi qualche momento di nervosismo al verificarsi di qualche contrattempo.

ACQUARIO

Ottimo momento per avventurarsi in esperienze nuove, soprattutto in campo sportivo. Gli astri suggeriscono: provateci ma non rischiate.

PESCI

Momenti felici nelle relazioni sentimentali; i single troveranno momenti molto interessanti soprattutto nel tardo pomeriggio.