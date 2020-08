Mattero Crisanti in versione gourmet

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Dalla trattoria Zì Albina, che ha venduto a dicembre, al resort a 4 stelle di Vasto Baia Delphis. Matteo Crisanti, chef vastese stava per firmare un importante contratto in America, in una struttura a Miami e poi ad Aspen, ma il coronavirus blocca il suo trasferimento. La proposta a Baia Delphis consente, a Matteo Crisanti di evidenziare la versione gourmet della sua cucina.

“Qui è un vero paradiso – dice ancora Crisanti -, dove posso concentrare tutte le mie energie esclusivamente sulla cucina. Sono un giramondo e un appassionato di viaggi, ma ora sono entrato in questa famiglia. Sono nella mia città e qui davvero non mi manca nulla”.