All’Ospedale di Vasto una Tac rigenerata

Il Direttore generale della Asl Thomas Schael ha deliberato la fornitura di un tomografo Canon, con ricostruzione a 160 strati, “rigenerato”, nell’Ospedale San Pio di Vasto, dove dice Schael “sono ben felici di averla”.

Dice la dr.ssa Maria Amato, direttore della Radiodiagnostica dell’Ospedale di Vasto che “era la macchina che doveva andare a Lanciano, che per conflittualità, forse incomprensioni, ha avuto un altro destino. È una macchina rigenerata, significa che la ditta, dopo averla esposta e fatta lavorare pochissimo, la rigenera, ne aggiorna i software, la ritesta e la vende a prezzi speciali, il tavolo dei comandi invece è nuovo di fabbrica.”

Spiega Schael che “si tratta di apparecchi nuovi, venduti dalla stessa ditta a condizioni di acquisto più vantaggiose, che in genere hanno avuto la vita breve di un’esposizione nei saloni dedicati alle tecnologie, e garantiti in tutte le componenti. La Tac rigenerata andrà quindi a Vasto, dove viene accolta a braccia aperte e recepita come un’opportunità. “

Continua Schael dicendo che è “importante, in assoluto, non l’ubicazione delle tecnologie, ma che l’Azienda assicuri nel proprio territorio un’offerta diagnostica adeguata alla domanda espressa dai cittadini, e ad Atessa, Vasto e Chieti la diagnostica per immagini è di livello evoluto”.

Per Lanciano si dovrà aspettare l’erogazione del finanziamento già chiesto alla Regione per la sostituzione della Tac attuale.