La passione per la cucina abruzzese di Rosanna da Vasto a New York

La storia di Rosanna di Michele non è lineare, ma fatta di incroci, vie secondarie, diverse tra loro, fino ad arrivare alla strada attuale, di grande successo. Da strumentista della sala operatoria nell’ospedale di Vasto per vent’anni, arriva all’idea di dare più importanza alla famiglia collaborando con le attività del marito, coltivando però sempre il suo amore per la cucina, una passione che inizia dalla prima infanzia, guardando i genitori all’opera nella loro pizzeria a Casalbordino, sperimentando a casa per le sue sorelle. Lei ha sempre amato la cucina della tradizione abruzzese, fatta bene, con la giusta attenzione alle materie prime, ai colori e sapori del territorio ed è proprio questa passione che l’ha portata a diventare una chef famosissima a New York.

Tutto inizia a Vasto, in una cena tra amici, dove una coppia americana rimane incantata dalla sua cucina e la spinge ad arrivare in America. Poi una serie di incontri speciali, di coincidenze, la sua grande capacità di cucinare, di scegliere i prodotti giusti, senza mai tradire le sue radici Vastesi, l’hanno portata quasi per caso a New York, dove si è fatta apprezzare tantissimo. In questi ultimi anni si è alternata tra le cucine stellate americane e la sua importantissima famiglia a Vasto. Dice con emozione, quanto siano importanti per lei le sue figlie, suo marito, la sua casa, le sue radici e quanto è stato altrettanto importante la sua carriera di chef in America.

La natura del suo successo non sta solo nella sua cucina, dove rivela una rara capacità di saper emozionare con i cibi che prepara, ma anche nel suo carattere solare, nell’atmosfera che riesce a creare con la sua simpatia innata e contagiosa, nel suo sorriso e calore, nel suo essere molto determinata, sicura di sé, coraggiosa e intraprendente. E’ riuscita negli anni a crearsi una rete di relazioni importanti, che l’hanno saputa apprezzare e che le hanno permesso di trasformare la sua passione in un mestiere prestigioso.

A New York è riuscita a conquistare tutti con la sua cucina, è stata chef privato, chef in grandi eventi in istituzioni importanti, ha organizzato l’apertura di ristoranti famosi, ha fatto esperienze gastronomiche esclusive. Rosanna anche se si è saputa relazionare con i gusti americani, ha considerato il cibo come elemento di identità importante, con una cucina sempre e sola italiana e in particolare abruzzese, valorizzando le eccellenze enogastronomiche del suo territorio.

Dice Rosanna che New York è una città che mette alla prova, ma che ti offre infinite opportunità. Le ha dato moltissimo, permettendole di trasformare il suo sogno in realtà. “Se si ha la volontà di fare e ci si impegna davvero, tutto è possibile in questa straordinaria città”.

In questo periodo Covid è stata a Vasto e ha collaborato con il suo estro con alcune strutture. Nella settimana prossima la cucina di Rosanna arriverà sul lago di Zurigo per una cena rigorosamente abruzzese, in un locale italiano.

Vasto, la città che ama tantissimo, dice Rosanna che è una delle città più belle del mondo ed ha un potenziale altissimo soprattutto nell’enogastronomia. Molte aziende stanno comprendendo che la crescita esponenziale delle capacità turistiche potrà dipendere dalla capacità di creare rete, di collaborare, di fare connessione, lei al riguardo ha già molte idee…