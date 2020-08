Dal 12 al 16 agosto sarà possibile visitare il Campanile di Santa Maria Maggiore

Sarà finalmente possibile visitare il bellissimo Campanile di Santa Maria Maggiore, grazie all’iniziativa promossa dalla Parrocchia è resa possibile anche grazie alla collaborazione del FAI e del Comune di Vasto. In questi primi giorni di agosto le visite sono collaudate dai gruppi di servizio della Parrocchia mentre nei giorni 12, 13, 14 e 16 agosto anche gli altri cittadini potranno entrare all’interno del monumento dalle ore 16:00 alle 18:30 e dalle ore 20:30 alle ore 22:30.

Sarà possibile salire a gruppi di massimo 8 persone (dai 16 anni in su), muniti di mascherina e solo previa prenotazione mediante invio di messaggio al numero: 340.784.29.04 solo a partire da lunedì 10 agosto.

Dice Don Domenico Spagnoli, parroco di Santa Maria Maggiore: ”Esistono dei sogni che ci portiamo dentro da bambini che risultano però, quasi sempre, irraggiungibili, e a questo genere di desiderio appartiene certamente la visita ad un campanile. Non è mai facile l’accesso a questi monumenti che sono stati progettati per ospitare solo gli esperti campanari o gli addetti alle manutenzioni.”

Il Campanile è uno dei simboli di Vasto, punto di riferimento della Città, indice puntato verso il cielo. Da anni Don Domenico Spagnoli custodiva il desiderio di restituire alla Città la possibilità di salire lungo la sua scalinata, non solo per apprezzare il panorama a 360° dai suoi 40 metri di altezza, ma anche per restituire le sue perle nascoste come l’architrave di datazione (A.D. 1331) con la sua iscrizione latina, la scala a chiocciola in pietra, le varie fasi di costruzione leggibili attraverso i tracciati dei laterizi che conducono fino alla parte più alta della struttura, completata nel 1701.

Tutto questo è oggi fruibile dal fedele e dal turista grazie all’impegno di tutta la Comunità di Santa Maria Maggiore che ha supportato il parroco nei lavori di pulizia, di messa in sicurezza, di illuminazione, di ristrutturazione della scala di accesso alla terrazza e della sua porta in ferro. L’iniziativa acquista poi particolare valore perché la sala di accesso alla torre verrà dedicata ad una persona speciale per la Comunità, ossia al campianto sagrestano Giuseppe Ruzzi come testimonierà una targa all’ingresso: Salita Torre Giuseppe Ruzzi “Peppino”.

È evidente che la “scalata” richiederà un minimo di impegno fisico, un pizzico di prudenza e di attenzione, scarpe comode e chiuse. La visita è inoltre possibile solo per persone dai 16 anni in su ed è fortemente sconsigliata per chi abbia problemi di vertigini, cardiopatia o claustrofobia.

Foto di Massimo Stivaletta