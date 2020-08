La radiologa Federico Luongo si trasferisce a Cuneo

Scrive la dr.ssa Maria Amato, direttore della Radiodiagnostica dell’Ospedale San Pio di Vasto che “la dr.ssa Federica Luongo, tecnica di Radiologia, da un anno a Vasto, ha vinto un concorso a tempo indeterminato nel profondo nord. Mi sono impegnata ad esserne contenta- continua la dr.ssa Maria Amato- e a convincerla che era un motivo di gioia e di orgoglio. Con un retrogusto amaro. Da noi è arrivata "somministrata" da una agenzia interinale, è passato un anno, è volato un anno.

La Radiologia dell'Ospedale di Cuneo, fa un bell'acquisto, una giovane professionista brava, garbata, sempre sorridente, capace di farsi apprezzare in un contesto non sempre facile.

Se dovessi dire qualcosa su di lei al suo prossimo coordinatore o al suo futuro primario, mi limiterei a dire "Avete avuto fortuna!"

So che non sarò capace di affrontare saluti o distacchi: ringrazio la sorte che ti ha portato a lavorare con noi, a condividere con equilibrio il tempo difficile del Covid, a imparare l'uso di apparecchiature nuove con la curiosità giusta, ad essere una presenza misurata e positiva sempre, ti auguro ogni bene, un bel percorso di lavoro e la gioia del vivere. Vai in una bella città, non c'è il mare, ma saprai trovare i suoi angoli più belli. Coltiva il tuo progetto di vita, continua a fare bene il tuo lavoro, con la curiosità e la passione di oggi.

Poi la vita fa degli strani giri, magari ripassa da qui.”