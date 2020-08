Il senso delle cicatrici di Sophie, una piccola guerriera

Il sorriso dei bambini, dei neonati in particolare, tocca il cuore di tutti, crea allegria. Ma il sorriso della piccola Sophie è un sorriso speciale, che crea in tutti coloro che conoscono la sua storia, un’emozione profonda.

Oggi la mamma, Lorena Notarangelo sul suo profilo facebook, racconta delle cicatrici della figlia, che in soli 7 mesi ha già avuto due interventi chirurgici al cuore. A gennaio a Bergamo, quando Sophie aveva solo 15 giorni di vita, le hanno messo uno shunt, poi dopo un periodo quasi di normalità il 22 febbraio è stata male, è stata in rianimazione per una settimana ad Ancona, dove poi le hanno fatto un’altra operazione per la correzione totale. Tanti i controlli che sta facendo e che dovrà fare.

E’ una testimonianza forte quella di Lorena, una mamma che ha imparato dalla figlia ad essere coraggiosa e guerriera insieme a lei.

“Molte persone dicono che sono coraggiosa, che sono forte. Io non lo so come sono. So solo che la prima volta che vidi la cicatrice sono dovuta scappare in lacrime dalla sub intensiva. Mi faceva male guardarla, avevo paura a toccarti. Mesi dopo le cicatrici sono aumentate. La paura è svanita. Ma il dolore resta. Dolore per quello che hai dovuto sopportare. Dolore per quella notte. Un giorno iniziato male, nonna che ci aveva lasciato, in silenzio, senza preavviso. Ed io che non ancora lo supero. E poi la corsa in ospedale, quella in ambulanza. La tua cicatrice mi parla…ma racconta anche di una bimba forte, di una guerriera, di un animo ribelle che combatte, che ha fame e sete di vita (e non solo). Sei tosta. Urli, gridi, fai sentire la tua voce. Vuoi una rivalsa e fai bene. Prenditi tutto ciò che desideri amore. Ne hai pieno diritto. Io amerò sempre quella cicatrice perché è il segno di chi ama la vita e combatte ogni giorno per viverla.”

Quelle cicatrici nel petto della piccola, creano una forte emozione in ognuno di noi, raccontano il dolore, l’attesa, il silenzio, la pazienza, ma al tempo stesso possono considerarsi quasi dei talismani che riattivano la forza di una vera guerriera.