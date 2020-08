Oroscopo del giorno

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

ARIETE

Non è un momento propizio per i cambiamenti, anche se questa situazione non vi soddisfa e vi crea nervosismo.

TORO

L’impulsività, spesso dovuta a sgradevoli pettegolezzi, in questo periodo è controproducente: si raccomanda moderazione e autocontrollo.

GEMELLI

Giornata ricca di promesse e aspettativa: ascoltate i consigli che vi vengono offerti soprattutto se da una persona dell’ariete.

CANCRO

Giornata ricca di novità e di buonumore. E’ un momento positivo adatto a pensare ad un nuovo look.

LEONE

E’ il momento di smettere di rilassarvi e di prendere in mano la situazione. Accettate un aiuto che vi viene offerto.

VERGINE

Siete alla ricerca di nuove esperienze. Frequentate persone positive ed evitate di farvi coinvolgere in discussioni sterili.

BILANCIA

State passando un periodo di agitazione a causa di situazioni emotivamente intense, per cui dovrete esercitare la vostra pazienza.

SCORPIONE

Non trascurate ulteriormente gli impegni, vi state adagiando troppo. Il momento è favorevole al raggiungimento dei vostri obiettivi.

SAGITTARIO

Mettetevi in gioco per recuperare rapporti di amicizia e riallacciare relazioni amorose: Mercurio vi sarà favorevole.

CAPRICORNO

Giornata produttiva nella quale il lavoro procederà in modo scorrevole e senza intoppi. Buone notizie in arrivo.

ACQUARIO

Sappiate dissimilare il vostro disappunto di fronte alle contrarietà: il vostro intuito oggi vi suggerirà le giuste decisioni.

PESCI

Sarete concreti anche perché persone collaborative vi aiuteranno a recuperare il tempo perduto.