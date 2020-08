Dalla Stazione alle Dune, le fiamme che hanno tenuto in apprensione Vasto

Ore di apprensione, quelle pomeridiane odierne a Vasto, per l'incendio, divampato nella zona a monte della Stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo e che, alimentato dal forte vento e dall'alta temperatura, si è spinto fin verso l'area costiera avanzando tra la Statale 16 Adriatica ed il tratto dunale della riserva Marina di Vasto.

Duro e complicato l'intervento di Vigili del Fuoco, Protezione Civile, squadre di emergenza e cittadini volontari che si sono adeperati per essere di aiuto nella difficile azione di spegnimento delle fiamme e di limitazione dell'esteso rogo. Diversi i getti d'acqua dell'elicottero dei Vigili del Fuoco giunto da Pescara.

Disagi anche per la circolazione ferroviaria e veicolare sull'arteria nazionale interessata per via del fronte del fuoco.

A Vasto Marina si è recato il sindaco Francesco Menna. "Ringrazio - dice il primo cittadino - le Forze dell'ordine, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile per l'impegno ed il duro lavoro. Non appena sono stato informato di quanto stava accadendo ho raggiunto la zona interessata dal rogo per tranquillizzare i cittadini ed i residenti".