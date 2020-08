Emozioni in Scena: evento di Fabio Cieri Giovedì 6 Agosto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Fabio Cieri, Psicologo e Psicoterapeuta, organizza a Vasto, giovedì 6 Agosto 2020, dalle ore 21, un evento dal nome “Emozioni in Scena”.

Un viaggio esplorativo nel proprio mondo interno, atto a riconfigurare la visione di sé e del mondo, avendo la possibilità di far esplorare le conflittualità intrapsichiche. Permettendo ad ognuno di trascendere le proprie fissità e di sperimentare nuove forme di senso. Uno spazio di pura espressione di sè, per esprimere, metaforizzando, le proprie istanze interne, con lo sguardo dell’altro, a fare da specchio riflessivo. Far emergere quelle parti di noi, ormai sepolte, dalle grida del proprio “dittatore” interno (automatismo caratteriale).

L’evento sarà condotto nel rispetto delle norme di sicurezza di questo periodo di emergenza, da Fabio Cieri.

Info per prenotazioni e costi: fabiocieri@gmail.com, 3200568110.