Venerdì 7 Agosto I Malati Immaginari Live

Dopo una serie di live in giro per l'Abruzzo prima del lockdown (Vasto, San Salvo, Pescara, Spoltore, Lanciano, Chieti), i Malati Immaginari hanno ricominciato a suonare dal vivo proprio da Vasto. Saranno presenti Venerdì 7 Agosto 2020 in live @Il Brillo Parlante, a Piazza Pudente, alle ore 21,00.

Proporranno un inedito set acustico, nella splendida cornice di Piazza L. V. Pudente, con la presenza di Laura Trivilini -Cajon e Percussioni e Dario Parascandolo- Chitarra, Synth e Voce.

Abbandonata la batteria per motivi di spazio dettati dalle norme anti-covid, a sostenere il sound ci sarà un nuovissimo set di percussioni incentrato sul Cajon, una "scatola" di antiche origini peruviane che ha trovato larga diffusione in contesti cantautoriali.

I Malati Immaginari nascono a Vasto a novembre 2019 dall'incontro di due anime ipocondriache che hanno trovato nelle proprie canzoni la cura per le loro ansie. Scrivono musica in linea con la scena indie folk internazionale, ma rigorosamente in lingua italiana, con una spiccata attenzione al sound e alle timbriche. La chitarra acustica, dilatata e "dream" di Dario fa da contraltare alle ritmiche tribali di Laura. Alternano brani introspettivi, figli dei nostri tempi difficili, a momenti di ironia, l'unica arma che a volte rimane per vincere le guerre. E fare arte oggi è come andare in guerra.

Ma chi sono Laura e Dario?

LAURA. I Radiohead come suoneria del cellulare e camicia a quadri d'ordinanza. La macchina del tempo di Laura è ferma al 1997, quando appena adolescente decise che nella vita avrebbe fatto la batterista. Se i più la conoscono come batterista punk, Laura nel corso degli anni ha arricchito il proprio stile con influenze world oriented, con una particolare cura per le basse frequenze, quelle che prendono al petto. Nata e cresciuta a Vasto, ha legato in passato il suo nome a una serie di gruppi rock vastesi.

DARIO. Nato a Napoli, cresciuto a Roma e abruzzese da poco più di un anno, Dario è cantante e polistrumentista da bambino e direttore di coro da grande. Dopo aver legato il proprio nome a progetti indie napoletani tra il 2003 e il 2011, prima di conoscere Laura ha proposto la propria musica in giro per l'Italia come un menestrello triste armato di chitarra, tastiera, microfono, una profonda voce baritonale e una loop station con cui costruiva e improvvisava le proprie basi con tecnica beat box. Nei Malati Immaginari arricchisce il proprio chitarrismo con riverberi e ritardi, che conferiscono al suono del duo un carattere dilatato, sognante ed etereo.

A ottobre 2020 è prevista l'uscita del primo singolo sugli store digitali e sulle piattaforme streaming. Sarà la prima di una serie di canzoni che usciranno nel corso dei prossimi mesi. Il disco è stato registrato all'Arte dei Rumori Studio di Napoli e prodotto da Silvio Speranza.