Giornata 'di fuoco', fiamme nella zona della Stazione di Vasto-San Salvo

Ultime ore 'di fuoco' per diversi roghi divampati in diversi punti del territorio di Vasto e dintorni che tengono impegnate le squadre di emergenza, Vigili del Fuoco e Nuclei di Protezione Civile in particolare, all'opera per le azioni di spegnimento.

Fiamme estese, nel primo pomeriggio, nella zona della Stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo. Condizioni particolarmente difficili, anche considerando il vento sostenuto e la temperatura alta.

Per contrastare il fronte del fuoco si è reso necessario anche l'arrivo in zona dei mezzi aerei dei Vigili del Fuoco.

Nella notte problemi nel territorio della riserva di Punta Aderci ed in area Punta Penna ed anche in zona Montenero di Bisaccia con disagi alla circolazione dei treni ed in autostrada A14.