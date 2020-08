La lettera commovente di un figlio alla mamma Veronica

Tanti sono i genitori di bambini o ragazzi con disabilità, anche nella nostra città. La disabilità non è una malattia, ma è una condizione di vita che lo accompagnerà per tuta la vita e coinvolgerà tutti coloro che stanno intorno. La disabilità è ancora oggi una realtà molto complessa e per alcuni aspetti sconosciuta. Tantissime sono le difficoltà ed è necessario da parte dei genitori avere una grande forza d’animo, per saper affrontare anche grandi tempeste, senza mai abbattersi.

A questo proposito mi sembra giusto riportare la testimonianza di Davide e Veronica Scafetta. La loro testimonianza racchiusa in questa lettera mette in evidenza una grande testimonianza di amore. Emoziona, commuove e mette a nudo le tante difficoltà quotidiane.

“Finché avrò forza amore mio, ti porterò ovunque, pur di farti vivere ciò che ti hanno tolto.. una vita normale. Ti vedo portare tuo figlio in terapia mentre i tuoi amici portano i loro figli a calcio o a danza. Ti vedo sfuggire alle conversazioni, quando tutti i tuoi amici si vantano dei risultati dei loro figli. Ti vedo fare giocoleria con eventi e incontri. Ti vedo seduta al computer per ore a indagare su quello di cui tuo figlio ha bisogno. Ti vedo fare una brutta faccia quando la gente si lamenta di ciò che sembrano sciocchezze. Ti vedo svanire lentamente ma continui ad andare oltre per la tua famiglia. Ti vedo avere una forza che non sognavi nemmeno di avere. Ti vedo mostrare rispetto verso insegnanti, terapisti e medici che curano tuo figlio per aiutarti. Ti vedo svegliarti presto la mattina per fare tutto di nuovo dopo un'altra notte caotica. Ti vedo lottare per vivere quando sei sul filo del precipizio. So che ti senti invisibile, come se nessuno se ne accorgesse. Ma voglio che tu sappia che me ne rendo conto. Ti vedo spingere sempre avanti. Ti vedo fare tutto il possibile per dare a tuo figlio la migliore cura a casa e a scuola. Quello che fai è importante. Ne vale la pena! In quei giorni in cui ti chiedi se puoi farlo ancora un minuto, voglio che tu sappia che ti vedo. Voglio che tu sappia che sei meravigliosa. Voglio che tu sappia che ne vale la pena. Voglio che tu sappia che non sei sola. Voglio che tu sappia che l'amore è la cosa più importante e che sei la migliore in questo.E in quei giorni in cui vedi un miglioramento, quei momenti in cui il duro lavoro ha la sua ricompensa, e puoi assaporare il successo, ti vedo anch'io.. E sono orgogliosa di te. Qualunque giornata sia oggi...Vali molto, stai andando bene. E io ti vedo”